Muere Ruth Bader Ginsburg, icónica juez progresista del Tribunal Supremo de EE UU | Internacional

“¿Acaba de morir? No lo sabía”, ha dicho Trump a los periodistas poco antes de embarcar en el Air Force One, de vuelta a Washington, tras un mitin en Minnesota, 15 minutos después de cuyo comienzo se conoció la noticia del fallecimiento de Ginsburg. “Vivió una vida increíble. ¿Qué más puedes decir? Fue una mujer increíble, estuvieras de acuerdo con ella o no, fue una mujer increíble que vivió una vida increíble”.

You May Also Like