Muere Robby Steinhardt, exviolinista y vocalista del grupo Kansas, a los 71 años

El músico Robby Steinhardt, quien fue violinista y vocalista del grupo Kansas, ha fallecido a los 71 años a causa de una pancreatitis aguda.

Steinhardt, que fue miembro fundador de la banda creada en los años 70 dejó su impronta musical y su voz en canciones como Dust In The Wind, Point Of No Return y Carry On Wayward Son.

El deceso lo anunciaba la propia banda de rock estadounidense en un comunicado en su cuenta de Facebook. “Los miembros de la banda KANSAS, pasados y presentes, desean expresar nuestro más profundo dolor por la muerte de nuestro compañero de banda y amigo, Robby Steinhardt”, anunciaban.

“Robby siempre estará en nuestras almas, en nuestras mentes y en nuestra música“, decía el comunicado, que destacaba su aportación al grupo.

“Lo que nos trajo como compañeros de banda, a los fans que asistieron a nuestros conciertos, y al sonido de KANSAS, siempre será sincero. Lo amamos y lo extrañaremos siempre”, terminaba la carta.

Robby Steinhardt, estuvo en Kansas en dos periodos, desde su fundación en 1973 y hasta 1982, cuando dejó el grupo para configurar una nueva banda, Steinhardt-Moon, y de 1997 hasta 2006.

El músico acababa de grabar un álbum en solitario, el primero de su carrera, junto al productor Michael Franklin y estaban planeando la gira de presentación.