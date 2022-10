Muere Robbie Coltrane: estrella de Harry Potter y de James Bond

Pesar existe este viernes 14 de octubre en el mundo de las artes y sobre todo en los fanáticos de Harry Potter, por el fallecimiento del actor Robbie Coltrane a los 72 años de edad.

Coltrane, la estrella cómica más grande que la vida, interpretó memorablemente al guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid, en la serie creada por J.K Rowling.



Como señala Deadline, «en el Reino Unido, Coltrane conquistó memorablemente las pantallas de televisión como el psicólogo forense Dr. Edward ‘Fitz’ Coltrane en el drama de asesinato televisivo Cracker, por el que ganó tres premios BAFTA consecutivos al mejor actor, un honor solo igualado por otro actor, Michael Gambon. También fue nominado al BAFTA por el drama de Channel 4 National Treasure y Tutti Frutti de BBC Scotland».

El actor también dio actuaciones memorables en películas como Nuns On The Run, Mona Lisa y Ocean’s 12.

También protagonizó las películas de James Bond GoldenEye y The World is not Enough, en las que interpretó a Valentin Dmitrovich Zukovsky, uno de sus muchos papeles de gran alcance.

