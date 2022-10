Muere Robbie Coltrane, actor que interpretó a Hagrid en “Harry Potter”

Pero como sus intentos de convertirse en artista fracasaron, Coltrane se dedicó a la comedia en los clubes de Edimburgo. Y cambió su apellido en honor a la leyenda del jazz John Coltrane cuando empezó a actuar en Londres.

Los primeros créditos televisivos de Coltrane incluyen Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. Sus otros créditos de comedia incluyeron series como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco cuando se convirtió en un pilar de las pantallas de televisión británicas.

El papel destacado de Coltrane fue interpretar al Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald, un psicólogo criminal antisocial con un don para resolver crímenes, en la serie Cracker de Jimmy McGovern, que se desarrolló en 25 episodios entre 1993 y 2006.

Esa actuación ganadora del BAFTA llevó a Coltrane a papeles en dos películas de James Bond cuando interpretó a Valentin Zukovsky en Golden Eye y The World Is Not Enough. Los otros grandes papeles secundarios de Coltrane llegaron cuando interpretó a Rubeus Hagrid el Gigante en las películas de Harry Potter, comenzando con Harry Potter y la piedra filosofal en 2001.

En 2019, entre sus actuaciones más recientes, Coltrane repitió su papel de Hagrid en el cortometraje de fantasía Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

Coltrane escribió una autobiografía, Coltrane en un Cadillac, y también protagonizó la serie de televisión del mismo nombre en 1993, donde condujo a través de Estados Unidos desde Los Ángeles hasta la ciudad de Nueva York en un automóvil Cadillac clásico de 1951.