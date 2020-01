Muere por sobredosis Nick Gordon…¡líquido negro salía de su boca!

El joven, de 30 años de edad, sufrió un ataque al corazón y fue traslado a un hospital donde no pudieron hacer nada por salvar su vida. Su hermano, Jack Walker Jr, anunció la trágica noticia en su cuenta personal de Facebook: “Estamos devastados por la pérdida de mi hermano. Deja un vacío en los corazones de mi familia y sus amigos. La batalla de Nick en la vida no fue fácil. Estaré eternamente agradecido de que Dios me haya brindado un pequeño momento al final de la vida de Nick. Pude sostener su mano mientras se iba”, lamentó. Este mensaje lo acompañó de diversas fotos que tiene guardadas de él y su hermano Nick desde cuando eran muy pequeños hasta llegar a adultos.

