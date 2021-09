Muere por inmersión menor de dos años y ocho meses en el corregimiento de Caldera

Una fuente reveló que los familiares del pequeño se percataron de su ausencia aproximadamente a las 8:30 a.m., y comenzaron su búsqueda junto con sus vecinos, logrando ubicarlo dentro de la quebrada que está cercana a la vivienda. Al verlo, trataron de reanimar al menor, sin embargo este no respondió a las maniobras, ya que se encontraba sin signos vitales en ese momento, por lo que se presume falleció por inmersión.

