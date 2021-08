Muere por covid un locutor de radio de EE UU que defendía que “su riesgo de contagiarse y morir era muy bajo”

El locutor de radio Phil Valentine, de 61 años y residente en Tennessee (EE UU), ha muerto este sábado a causa de la Covid-19 tras casi un mes hospitalizado en Nashville luchando por su vida, ha informado su cadena, SuperTalk 99.7 WTN, tal y como recoge The Guardian.

Valentine, de perfil conservador, se había mostrado receloso y dubitativo respecto a la vacuna contra el coronavirus criticando los esfuerzos de las autoridades sanitarias para vacunar rápidamente a toda la población e incluso se había atrevido a rescribir la canción de The Beatles, Taxman, renombrandola como ‘Vaxman’ para bromear con la campaña de vacunación.

“Déjame decirte cómo será, y no me importa si estás de acuerdo, porque soy el Vaxman, sí, soy el Vaxman. Si no te gusta que venga, agradece que no te retenga“, cantó el presentador durante uno de sus programas.

En diciembre de 2020 también dio su opinión sobre la misma a través de su blog, donde señaló que, desde su punto de vista, la población no podía elegir libremente y estaba obligada a vacunarse. “La vacuna no es para todos”, escribió también y pidió a sus seguidores utilizar la “lógica y el sentido común”, defendiendo que no vacunarse no implica poner “en peligro la vida de nadie”, y “eso si incluso contraigo el virus”.

“No soy anti-vacunas”, recalcó, señalando que las probabilidades que tenía de contagiarse “son bastante bajas” y de morir a causa de la enfermedad “probablemente mucho menos del 1%”. “Estoy haciendo lo que todos deberían hacer”, aseguró, refiriéndose a “mi propia evaluación de riesgos para mi salud personal”.

En el mismo post, Valentine critica las mascarillas, ya que bajo su punto de vista ya no serán necesarias porque gracias a la vacunación de la población de riesgo “el número de muertos se reducirá a casi cero” y la pandemia “se terminará”, porque aunque la gente pueda seguir contagiándose, ya no morirán.

El presentador terminó contagiándose de Covid-19 el pasado mes de julio y a través de Facebook explicó sus síntomas: tos, congestión y fatiga, además de sentir dolor “como una mierda”. Además, utilizó su perfil para pedir a sus seguidores que se vacunaran, aunque recordó que hay varias “alternativas muy efectivas”.

Cuando su estado de salud empeoró, su familia publicó un comunicado en el que dejó clara la postura del presentador: “Nunca ha sido anti-vacunas, pero lamenta no haber sido más vehementemente pro-vacuna“. El texto finalizaba pidiendo a todo el mundo que “¡por favor, vayan a vacunarse!”.