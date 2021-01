Muere por Covid Phil Spector, el mítico productor musical que creó ‘el muro de sonido’

Phil Spector, uno de los productores más aclamados de la música moderna y creador del “muro de sonido”, falleció este sábado a los 81 años por complicaciones de la Covid-19, que contrajo en prisión, según informó este domingo el portal TMZ.

Spector, que desde 2009 cumplía condena en una prisión de California por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, fue diagnosticado con Covid-19 hace cuatro semanas y murió el sábado en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud.

El excéntrico productor labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers y creó una técnica llamada ‘muro de sonido’, con una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock.

Spector tenía era un estrecho colaborador de los Beatles y produjo su último álbum, Let It Be, que contenía canciones como The Long and Winding Road, Get Back y la canción que daba nombre al álbum. También produjo el trabajo en solitario de John Lennon, incluyendo Instant Karma e Imagine.

En 2013, Al Pacino lo interpretó en una película biográfica llamada Phil Spector.