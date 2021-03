Muere Omar Álvarez, el joven que no le tenía miedo al cáncer

Tras unos meses muy duros de lucha con intervenciones quirúrgicas y quimioterapia, los doctores le explicaron que el tratamiento no había tenido éxito y que no podían hacer nada más por él. Le dieron cuatro meses de vida. Omar contó entonces durante la entrevista que tenía dos opciones, “pasar estos meses con pena o intentar hacer algo productivo”, y para él, lo más importante era disfrutar cada minuto y vivir al máximo junto a sus seres más queridos.

