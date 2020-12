Muere Mensi Medina, la madre de Amor Romeira

“ Le doy gracias a la vida por haberme dado a la mejor madre del mundo . Gracias a ti soy lo que soy. Porque me enseñaste a que no importara lo que dijera la gente. Que yo tenia que luchar por ser quien quería ser. Hoy te has ido para ser luz e iluminar nuestros caminos! Cuando te sacaban de casa la gente te aplaudía y te gritaba mami!! Te decían: “Hasta Siempre Mensi” “Gracias por ser mi amiga” “Te queremos” “Nunca te vamos a olvidar” . ¡TU ERAS ESPECIAL MAMÁ! GRACIAS por todo! Te amamos HOY, MÑN Y SIEMPRE @carmindaromeira ❤💫👭🏽”, recordó.

You May Also Like