Muere Menchu Álvarez, la abuela de Letizia y la mujer que le inculcó el hambre de noticias

De todos es sabido que la vida de Menchu cambió al conocerse el noviazgo de su nieta mayor, Letizia, hoy reina de España, con el entonces Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón . Fueron ella, su tía-abuela Marisol y su padre, Jesús Ortiz, quienes imprimieron en la actual reina Letizia su raza periodística, pues como la propia doña Letizia me declaró en una entrevista realizada el mismo año del compromiso en un programa especial de los Premios Princesa de Asturias: “ Desde pequeñita en la radio, merendando y haciendo los deberes, que eso, parece que no, pero va marcando”.

