Muere Mauro Forghieri, director técnico de Ferrari durante 20 años

El pasado mes de enero, fue nombrado Ciudadano de Honor de la ciudad de Módena : “Estoy conmovido, recibir este reconocimiento de mi ciudad tiene un valor absoluto. Durante mi carrera he tenido muchas oportunidades de ir a trabajar al extranjero, pero siempre me he negado porque hubiera significado irme de Módena”, dijo cuando recibió el reconocimiento.

