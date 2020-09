Muere ‘La Patroncita’ de Usnavy de La Cáscara, Telma Fernández

Gaby Gnazzo: “Maravillosa persona, talentosísima y SIEMPRE con una sonrisa, no importa por lo que estuviera pasando. Trabajar contigo fue increíble. De Noche con Gaby Gnazzo jamás hubiera sido posible sin ti. Hoy tengo mi corazón roto porque ya no estás con nosotros mi Telmita.

Gracias inmensas por el cariño y te pido disculpas por olvidarme devolverte la llamada hace 15 días, no sabes como me atormenta. Nos vemos”.

