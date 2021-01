Muere la niña de 7 años que pidió a los médicos que la dejaran morir tras sufrir maltrato físico y sexual en casa

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes “, informó el Gobierno de Puebla en Twitter.

El caso de la joven conmocionó a México, ya que al ingresar en el hospital, la niña pidió a los médicos que la dejaran morir: “No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”.

You May Also Like