Muere la leyenda del jazz Chick Corea

En las dos últimas décadas del siglo llegarían Chick Corea & Origin, Chick Corea’s Akoustic Band y Five Peace Band, así como The Vigil, esta última con el saxofonista Tim Garland, el bajista Hadrien Feraud, el baterista Marcus Gilmore y el guitarrista Charles Altura.

El artista, por su parte, dejó escrito antes de morir el siguiente mensaje: “Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a que la música se mantenga encendida. Tengo la esperanza de que quienes tengan el deseo de tocar, escribir, actuar o hacer otra cosa, lo hagan. Si no es por ti, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesite más artistas, es también muy divertido”.

You May Also Like