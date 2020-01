Muere la Infanta Pilar de Borbón

Viuda y madre de cinco hijos, renunció por amor a sus derechos dinásticos ya que el vizconde de la Torre, Luis Gómez Acebo, no era miembro de la realeza. Y aunque nunca tuvo ningún papel oficial en la Zarzuela, a raíz de la decisión de su hermano de no tener Corte, tuvo mucha presencia pública siendo una asidua en los medios de comunicación. No obstante, tras la abdicación del padre de Felipe VI, mantuvo una relación significativamente distante con Zarzuela.

You May Also Like