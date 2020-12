Muere la deportista de montaña Andrea Huser en un accidente en Suiza

“Día muy triste para el deporte y el mundo de las carreras de montaña. No tengo palabras. Hoy nos deja una de las grandes de este deporte, Andrea Huser. Corredora incansable, luchadora y de una gran generosidad. Nunca olvidaré nuestra entrada en Chamonix, cuando me dijiste al oído que mi victoria también era la tuya. Hoy el cielo gana una estrella. Andrea, te echaremos mucho de menos”, se despidió de ella la española Nuria Picas, ganadora del Ultra Trail World Tour.

