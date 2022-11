Muere la actriz y cantante Irene Cara

El talento en canto, la actuación y el baile llevaron a Irene a lo más alto. Las canciones “Fame” y la balada “Out Here On My Own” que grabó marcaron récords de ventas y se convirtieron en los himnos de la década. Para 1983 ya era una estrella consagrada que repitió sus éxitos con la segunda película de baile, de la que también estuvo a cargo de la faceta musical del film. Y volvió a brillar, con el reconocimiento del público y con diversas premiaciones como el Globo de Oro por la canción “What a feeling”.

