Muere la actriz española Pilar Bardem, madre de Javier Bardem

Nacida en Sevilla en 1939, Pilar Bardem era hija de una pareja de actores y hermana del conocido cineasta Juan Antonio Bardem. La saga no terminó ahí y sus tres hijos también se dedicaron a la interpretación llegando, en el caso de Javier, a alcanzar la fama internacional con el Óscar por su papel en No es país para viejos , de los hermanos Coen.

