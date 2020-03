Muere Kenny Rogers, cantante de country y pop

“Haces lo mismo que los demás y lo haces mejor o haces lo que nadie hace y evitas las comparaciones”, dijo Rogers a la Associated Press en 2015. “Y yo escogí este camino porque nunca podía ser mejor que Johnny Cash o Willie o Waylon en lo que hacían ellos. Así que descubrí algo que podía hacer que no invitaba a la comparación con ellos. Y creo que la gente pensaba que yo quería cambiar la música country. Pero ésa nunca fue mi intención”.

Murió el viernes por la noche en Sandy Springs, Georgia, dijo su agente Keith Hagan a The Associated Press. Se encontrab alojado en un hospicio y murió de causas naturales, dijo Hagan.

El cantante y a ctor Kenny Rogers, un ganador del Grammy que cultivó el jazz , el folk, el country y el pop con éxitos como “Lucille”, “Lady” y “Islands in the Stream” y encarnó su persona “The Gambler” (el jugador) en televisión, ha muerto. Tenía 81 años.

You May Also Like