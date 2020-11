Muere estudiante universitaria de Indiana con COVID-19 dentro de su dormitorio

La familia de una estudiante universitaria de 20 años que murió después de experimentar los síntomas del COVID-19 ahora está suplicando a otros que tomen el virus en serio.

Se trata de Bethany Nesbitt, una estudiante de Grace College en Winona Lake, Indiana, quien fue encontrada muerta el 29 de octubre en su dormitorio después de tener síntomas de COVID-19 durante unos 10 días y esperando el resultado de una prueba, según un comunicado de su familia.

«La causa de la muerte fue una embolia pulmonar, el resultado de un coágulo de sangre, ampliamente reconocida como una causa común de muerte en pacientes con COVID-19», tuiteó su hermano Stephen Nesbitt.

El estudiante de tercer año de psicología de Grand Ledge, Michigan, tenía asma y fue llevado previamente a la sala de emergencias. Los médicos determinaron que Nesbitt probablemente tenía COVID-19, pero no era un caso grave y parecía estar recuperándose.

Reciba noticias de última hora en su bandeja de entrada

El forense del condado de Kosciusko, Anthony Ciriello, dictaminó el martes que la causa oficial de su muerte fue un coágulo de sangre, y señaló que «si bien el COVID jugó un papel en la contribución a la muerte, no fue causado por el COVID».

Su familia señaló, sin embargo, que los coágulos de sangre son «ampliamente reconocidos como una de las causas más comunes de muerte entre los pacientes con COVID-19». Ahora están alentando a otras personas a «tener mucho cuidado» a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando.

«Por favor, no asuma que los jóvenes no se verán afectados por este virus. Bethany fue cuidadosa. Ella usó su máscara. Se distanció socialmente», dijo el comunicado. «Le rogamos que se tome este virus en serio».

Our hearts are shattered. My sweet sister, Bethany, died as she slept in her dorm room Thursday night. She was 20. She was COVID-19 positive. The cause of death was a pulmonary embolism—the result of a blood clot—widely recognized as a common cause of death in COVID-19 patients. pic.twitter.com/w6ky17Ra8v

— Stephen J. Nesbitt (@stephenjnesbitt) November 3, 2020