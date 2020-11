Muere en Miami la actriz cubana Broselianda Hernández

La reconocida actriz Broselianda Hernández murió este miércoles en la ciudad de Miami a los 56 años de edad, según confirmaron fuentes cercanas.

El periodista de Telemundo, Alexis Boentes, confirmó que un cuerpo encontrado esta mañana en North Miami Beach era el de la gran actriz cubana.

El medio Local10 aseguró hoy que el cuerpo de una mujer había sido encontrado a lo largo de la costa de Miami Beach cerca de la calle 79 en la madrugada del miércoles.

El cuerpo fue divisado por alguien que caminaba por el área alrededor de las 6:30 a.m., quien llamó al 911, informó la policía.

El citado medio dijo que no estaba claro “cómo terminó la mujer en el agua y qué la llevó a la muerte”, pero los oficiales y los equipos de bomberos comenzaron a investigar la muerte.

Marcos Carbono, la persona que descubrió el cuerpo, dijo a Telemundo 51 que intentó rescatarla, pero se dio cuenta que la mujer estaba muerta.

Varios actores han quedado impactados tras la noticia, y han dedicado sentidas palabras a una de las actrices más prominentes de la Isla.

“Mi corazón está roto. Triste noticia que me niego a creer!!!!! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza deja tu partida! EPD Brose”, escribió en Instagram la actriz Yuliet Cruz.

El actor Mario Guerra agradeció a Broselianda por su trabajo, y sin mencionar el trágico suceso, compartió un recuerdo de la actriz:

“Un día le hice una llamada por teléfono a Broselianda Hernández, para pedirle que interpretara un personaje en “La Misión”, texto teatral de Heiner Müller, que yo dirigía por aquel entonces. Brose aceptó inmediatamente. Tiempo después invadimos su casa, René Arencibia, Amaury González y yo para filmar la escena (fragmento). Muy pocos saben que, en una no tan soleada tarde del 2015, en la barriada de la Víbora, nacía la versión cubana de “El ángel de la muerte”. Ahora, revisando el celular, me he topado con esta foto y el mismo orgullo de entonces. Mil gracias, Brose”.

Nacida en La Habana en 1964, Broselianda Hernández tuvo una exitosa carrera tanto en el mundo del teatro, la televisión o el cine, destacando en importantes producciones de la cinematografía de la Isla como Las profecías de Amanda, de Pastor Vega; Barrio Cuba, de Humberto Solás o José Martí: el ojo del canario, de Fernando Pérez.

En el filme NADA, de Juan Carlos Cremata, Broselianda hizo un papel sencillo, pero tanto director y actriz tuvieron una relación más allá del trabajo.

En declaraciones a CiberCuba, Cremata relató que ambos fueron compañeros del Instituto Superior de Arte. “Siempre nos quisimos porque su risa era contagiosa. En NADA hizo algo muy pequeño, apenas una pequeña escena que no la muestra como la actriz inmensa e intensa que era. Estuvimos a punto de volver a trabajar después, pero ella declinó la oferta por una telenovela y porque como me dijo “era muy amiga mía y sabía que en otra ocasión, trabajaríamos juntos”, relató Cremata.

El director de cine y teatro dijo además que en esa ocasión se enfadó con ella mucho y le dejó hasta de hablar. “Con el tiempo y luego de ver la oportunidad que perdió, me pidió disculpas. Yo la castigué por largo rato con mi soberbia. Ella insistía en quererme y un día cedí y empezamos a reírnos, como bobos, como en los primeros tiempos. Vi toda su carrera y la seguí con orgullo de amigo. Sobre todo cuando interpretó a Leonor Pérez, la madre de Martí. Me llamó hace poco a proponerme que le filmara algo sobre Carlota Corday, me dejó mensajes grabados, aún puedo oír su risa y su voz potente y su fuerza, su fuerza. No lo puedo creer, me cuesta”, sostuvo.

En la red social Facebook, la actriz Amarilys Núñez se limitó a decir: “Nada puede ser más triste hoy”.

La actriz cubana Luisa María Jiménez se mostró afectada por el suceso: “Ayyyyyyyyyyyyyyyyyy qué dolor que me ahogaaa…!¡!¡! Nuestra amiga Broselianda no tuvo fuerzas para seguir viviendo. Por queee esto Vidaaaa??????!!!!”.

Broselianda fue galardonada con premios como el de la mejor actuación femenina en televisión en el Concurso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su papel en Cuando el agua regresa a la tierra y el premio a la mejor actuación femenina en teatro en 1995 por Morir de noche y El público.

