Muere el poeta Lawrence Ferlinghetti, pilar de la generación Beat

Anarquista moral y socialista, viajó mucho. En Writing Across the Landscape (2015) narró cómo se cruzó con el líder cubano Fidel Castro y el poeta chileno Pablo Neruda.

Ferlinghetti publicó en 1958 su propio libro A Coney Island of the Mind , que vendió más de un millón de ejemplares y lo situó por derecho propio como un poeta importante.

