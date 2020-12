Muere el hombre considerado como el asesino en serie más sanguinario de Estados Unidos

Samuel Little , que estaba considerado como el asesino en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos, murió este jueves a los 80 años. Little confesó en 2018 que había matado a lo largo de cuatro décadas y por todo el país a más de 90 personas, unos crímenes de los que más de medio centenar han sido ya confirmados por el FBI.

