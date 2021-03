Muere el héroe de las maratones que siempre corría con su hijo con parálisis cerebral

El Team Hoyt fue el primer dúo en terminar una Ironman, es decir, 53.86 km nadando, 42.1 km corriendo y 180 km en bicicleta . Toda una gesta en la que Dick tiró de una pequeña barca en la que iba Rick, empujó su silla corriendo y pedaleó por los dos en un tándem. Eso sí, no fue su mayor reto, pues cuando en 1992 cruzaron Estados Unidos en bicicleta, completando 6.000 km en un mes y medio demostraron que la unión padre-hijo no tenía límites.

El hijo de Dick nació con tetraplejia y parálisis cerebral, pero eso no evitaría a Rick completar una carrera tras otra . Su padre se encargó de que viviese dignamente, tanto en el aspecto educativo como en las experiencias que iría acumulando en el mundo del deporte. Su primera carrera juntos fue en 1977 y Rick confesó a su padre que durante las cinco millas que duró la prueba nunca se sintió discapacitado. Fue entonces cuando el padre tomó la decisión de que ésa no sería la última vez.

