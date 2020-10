Muere el guitarrista Eddie van Halen a los 65 años de edad a causa de un cáncer

Además de Jump, en la que se atrevieron con enorme acierto a incorporar sintetizadores en su sonido, el legado de Van Halen incluye canciones como Ain’t Talkin’ Bout Love, Panama, Hot for Teacher o Runnin’ with The Devil.

Conciertos multitudinarios y grandes despliegues de efectos sobre el escenario siempre bajo las órdenes del enorme talento como guitarrista de Eddie Van Halen daban forma a la espectacular apuesta roquera de Van Halen, que siguió cosechando éxitos con álbumes como Women and Children First (1980), Fair Warning (1981), 1984 (1984) o 5150 (1986).

