Muere el esposo de Marilyn Pupo

Posted by Angela Meyer on Sunday, March 21, 2021

Posted by Angela Meyer on Sunday, March 21, 2021

“Ayer a eso de las 3:00 de la tarde recibí un texto que hubiese no querido recibir, ‘acaba de fallecer’. Aunque estaba muy grave, la muerte es algo que nos cuesta aceptar. Fue un hombre muy querido y respetado en el mundo de las comunicaciones y un gran ser humano. En estos momentos sé que no hay palabras de consuelo para Marilyn por la partida de su amado esposo. Dios le de la fuerza y la resignación. Vuela alto Eduardo Penedo. Pupita, te abrazo con todo mi corazón”.

“Mi alma sigue triste, muy triste… Hoy recibo otra triste noticia. Mi querido amigo Eddie Penedo se nos adelantó. Un caballero en todo la extensión de la palabra. Un hombre inteligente, elegante, un esposo maravilloso para mi querida amiga Marilyn PuPo. Excelente padre, un profesional, conocedor de su negocio y amigo de sus amigos. Tengo tantos lindos recuerdos y memorias compartidas. Lo conocí cuando recién comencé mi carrera de modelo en @telemundopr . Luego nos hicimos amigos por la amistad que me une a mi querida amiga y compañera @lapupo4you. Ellos fueron nuestros cómplices cuando Gilberto y yo comenzamos nuestra relación. Esa primera salida como pareja la hicimos acompañados de Eddie y Marilyn. Que muchas historias y gratos momentos hemos vividos en todos estos años. Amigo gracias por tu cariño y amistad. Mi más sentido pésame a mi amiga querida, fortaleza en estos momentos para ti, tus hijos, familiares y todos tus amigos y compañeros que se lo querían y respetaban tanto como yo. Me quedo con esa última conversación que tuvimos hace tres meses. Que en paz descanse este gran amigo y caballero, de esos de antes, elegante en todo el sentido de la palabra. #unamigoesparasiempre #tevamosaextrañar #qepd”, publicó Malagón en sus redes sociales.

