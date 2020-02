Muere el destacado crítico literario y filósofo George Steiner a los 90 años

Steiner, que murió en su residencia de la ciudad de Cambridge (Reino Unido), fue uno de los críticos literarios más conocidos de la reputada revista The New Yorker, donde trabajó desde 1966 hasta 1997, pero además destacó por sus ensayos y como profesor y académico.

El destacado crítico literario, ensayista y filósofo franco-estadounidense George Steiner ha fallecido a los 90 años de edad, según confirmó a The New York Times su hijo David Steiner.

