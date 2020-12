Muere el comediante Joe Luna a causa del COVID-19; haba grabado un VIDEO de su condicin

Por desgracia, Joe Luna no era el nico en su familia quien contrajo el COVID-19, tambin se contagiaron su novia y sus hijos, pero por fortuna sus casos no fueron graves.

No solo di positivo a COVID, tengo neumona. Tuve dos amputaciones y soy diabtico, as que estoy lidiando con mucho, manifest en otra grabacin.

Djenme decirles, hombre, cuando escuchaba a la gente hablar de lo que la COVID les haba hecho, siempre pensaba: dudo que sea tan malo. Ahorita les digo, he estado luchando. He estado luchando por mi vida, explic en el video.

You May Also Like