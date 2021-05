Muere el árbitro del codazo de Tassotti a Luis Enrique en el Mundial del 94

El húngaro dirigió varios partidos legendarios, como la final del Mundial de EE.UU. 1994 disputada por Brasil e Italia (3-2), así como la de la Liga de Campeones de 1997, Borussia Dortmund-Juventus (3-1). Sin embargo, una de sus grandes actuaciones no fue precisamente positiva: era el árbitro del Italia – España de aquel Mundial, que quedó marcado por el codazo de Mauro Tassotti sobre Luis Enrique . Puhl no lo vio y no pitó nada, pese a que el hoy seleccionador nacional estaba sangrando profusamente.

