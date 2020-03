Muere el actor Mark Blum por complicaciones derivadas del coronavirus

En el cine, era conocido por sus papeles en largometrajes como “Cocodrilo Dundee”, “Desperately Seeking Susan” y “Shattered Glass” , y en la pequeña pantalla también se le vio en programas como la serie de éxito “You”, además de “Frasier”, “The Sopranos”y”Mozart in the Jungle”, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal.

Blum debutó en Broadway en 1977 con “The Merchant” y participó en obras como “Lost in Yonkers” y versiones de “The Best Man” de Gore Vidal.

