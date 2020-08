Muere el actor Chadwick Boseman, quien fue Jackie Robinson en “42”

LOS ÁNGELES — El actor Chadwick Boseman, quien interpretó a los iconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de encontrar la fama como la Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel, murió el viernes de cáncer, informó su representante. Tenía 43 años.

Boseman falleció en su casa en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista, Nicki Fioravante, a The Associated Press.

A Boseman se le diagnosticó cáncer de colon hace cuatro años, indicó su familia en un comunicado.

“Chadwick, un verdadero luchador, perseveró a través de todo, y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar”, afirmó su familia en el comunicado.

Boseman no había hablado públicamente sobre su diagnóstico. Le sobreviven su esposa y un padre, y no tuvo hijos, detalló Fioravante.

Nacido en Carolina del Sur, Boseman se graduó de la Universidad Howard y desempeñó pequeños papeles en la televisión antes de su primer papel estelar en 2013. Su sorprendente interpretación del estoico astro Robinson junto a Harrison Ford en la cinta “42” de 2013 llamó la atención en Hollywood.

Boseman falleció el mismo día en que las Grandes Ligas celebraban el Día de Jackie Robinson.

En una entrevista después de que saliera “42” en 2013, se le preguntó a Boseman qué significaba para él interpretar a Robinson y si sentía que la película continuaría las conversaciones sobre la injusticia racial.

“Estoy orgulloso de interpretar a Jackie Robinson”, dijo entonces. “Y siento que esas barreras (raciales) eventualmente se derrumbarán. Se derrumbarán. Y me alegro de continuar con esa tradición de expandir las barreras de la gente.

We are devastated by the tragic loss of Chadwick Boseman. His transcendent performance in “42” will stand the test of time and serve as a powerful vehicle to tell Jackie’s story to audiences for generations to come. pic.twitter.com/8oU7QpdLSE

— MLB (@MLB) August 29, 2020