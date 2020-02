Muere Dolores Díaz, madre de Paz Padilla, a los 91 años

Felicidades Mamá,la mujer que más ha trabajado en su vida, la más fuerte que conozco,la que ha dedicado toda su existencia a criar a 7 hijos,trabajando fuera y dentro de casa, con una mente moderna y conceptual sigue en la lucha con 90 años es mi referente, miles de mujeres como ella son las que han hecho que hoy disfrutemos de algunos diferencias que tenemos con ella. Ella sufrió una guerra,ella empezó a trabajar siendo muy niña sirviendo en casa de señores,separada de su familia interna, ella no podía entrar en bares, ella no podía ir a un hotel sin estar casada y con el libro de familia, ella no podía ir al banco abrir una cartilla. Mi madre lucho por mi y yo lucharé por mi hija.

