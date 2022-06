Muere Dimitry Kovtun, el ex espía ruso que soñaba con ser estrella porno y uno de los autores del envenenamiento de Litvinenko

El tribunal también concluyó que las autoridades rusas no investigaron suficientemente el asesinato y señaló que no se realizaron arrestos en su territorio en relación con el asesinato a pesar de las numerosas órdenes de arresto internacionales y las amplia evidencias que los implicaban.

El ex agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Dmitry Kovtun, ha muerto a los 56 años por complicaciones derivadas del Covid. Este ex espía, fue acusado de envenenar al crítico de Putin y desertor, Alexander Litvinenko. Su muerte según informa el Daily Mail, ha hecho imposible que se le condene por ello.

