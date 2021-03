Muere de cáncer después que su operación se cancelase por la pandemia

Su esposa, Amanda Rogers, dijo que no podía evitar pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si la cirugía se hubiera llevado a cabo. “No estaríamos donde estamos ahora si se hubiera operado. Sé que la gente dice que no pienses ‘qué pasaría si’ pero no puedo evitarlo” , dijo la mujer.

You May Also Like