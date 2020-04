Muere con coronavirus Allen Daviau, el director de fotografía de ‘E.T.’

Desde entonces Spielberg y Daviau iniciaron una colaboración que tuvo su momento cumbre en 1982 con E.T. El extraterrestre, una cinta considerada actualmente de culto y que en su momento se llevó cuatro premios Oscar de apartados técnicos, pero no logró el de mejor película.

Natural de Nueva Orleans, Daviau comenzó en el mundo audiovisual rodando vídeos musicales para grupos como The Animals y The Jimi Hendrix Experience, hasta que coincidió con Steven Spielberg en 1967, cuando rodaron la experimental Amblin en plena época hippie y con un presupuesto de 15.000 dólares.

