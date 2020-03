Muere Chema Candela, periodista de RNE Deportes, contagiado de coronavirus a los 59 años

Aún no me lo puedo creer AMIGO mío. @Chema_Candela , una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado. Gracias por haberme apoyado siempre. Candelita, DEP

Cuidaos mucho, por favor. No salgáis de casa si no es estrictamente necesario.

