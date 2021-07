Muere Carlos Reutemann, el expiloto de Fórmula 1 argentino que no quiso ser presidente | Deportes

El argentino Carlos Alberto Lole Reutemann, piloto de Fórmula 1 entre 1972 y 1982, gobernador provincial y senador durante 22 años, falleció este miércoles a los 79 años. Estaba ingresado desde hacía semanas en una clínica privada de Santa Fe por complicaciones derivadas de hemorragias digestivas. Además de sus méritos deportivos, entre los que destaca el subcampeonato en la máxima categoría en 1981, en Argentina es recordado por haberse opuesto a competir como candidato presidencial en 2002, cuando el país estaba sumido en una de las peores crisis económicas de su historia.

“Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor”, escribió su hija Cora Reutemann en Twitter.

Reutemann debutó en el automovilismo en 1968 con un Fiat 1500. Abandonó su primera carrera, en categoría de Turismo Mejorado, disputada en las sierras de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, pero se repuso con rapidez y triunfó en la segunda. Su escalada le llevó a saltar a la Fórmula 2 en 1969 y a la Fórmula 1 tres años después.

Su primera carrera oficial en la máxima categoría tuvo lugar en 1972 con un Brabham, cuando llegó a la meta en séptimo lugar. Durante la década que compitió fue piloto de Ferrari, Lotus y Williams. Con esta última escudería llegó su mayor triunfo deportivo, en 1981, pero también importantes cortocircuitos. Era el segundo piloto, por detrás de Alan Jones, pero decidió pelear por el título y desobedecer las órdenes que le daban para dejarse superar por él. Llegó a rozar lo más alto del podio, que al final fue para el brasileño Nelson Piquet por un punto. Ganó 12 de los 144 grandes premios que disputó y quedó tercero en 1975, 1978 y 1980.

Reutemann se alejó de las pistas en 1982 y casi una década después comenzó a involucrarse en política en las filas peronistas. Primero, como gobernador de su provincia natal, en Santa Fe, y después como senador nacional. En 2002, en medio de una dura crisis económica y de una enorme desconfianza social hacia la clase política, fue tentado para competir contra Carlos Menem a la Presidencia de Argentina. “He visto algo que quizás yo no lo pueda decir en público, quizás no lo voy a decir nunca. Algo vi que seguramente no me terminó de convencer”, expresó al rechazar una postulación que muchos daban por segura dada su popularidad en las encuestas. Nunca dio más detalles.

En su lugar se postuló Néstor Kirchner, con quien Reutemann mantuvo una relación cada vez más tirante hasta la ruptura, en 2008, por la crisis del campo. El santafesino encabezó la rebelión de senadores peronistas a los nuevos impuestos al campo aprobados por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Antikirchnerista desde entonces, en 2015 apoyó la candidatura de Mauricio Macri a la presidencia y ese mismo año fue reelegido como senador por Cambiemos, la coalición encabezada por el líder conservador. Su mandato finalizaba en octubre.

