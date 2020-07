Muere Buddy, el primer perro positivo en Covid-19 tras estar tres meses enfermo

Como no es obligatorio hacer tests a las mascotas que conviven con personas infectadas, no se sabe exactamente hasta dónde puede ascender la cifra de animales enfermos . Además, los investigadores todavía están trabajando en conocer cómo afecta la enfermedad a los animales, ya que aún no se tiene datos precisos.

Los dueños del can sospecharon que estaba enfermo en el mes de abril, aunque no fue hasta mayo cuando encontraron un veterinario que les atendió y confirmó que el animal estaba infectado . Dos veterinarios ajenos al caso comentaron que era muy probable que el animal tuviese cáncer. “Le dices a la gente que tu perro era positivo y te miran como si tuvieras diez cabezas ”, comentaron los dueños a la revista.

