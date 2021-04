Muere Bernie Madoff, en prisión por la crisis de 2008 y la mayor estafa piramidal de la historia

Nacido en 1938 en el distrito de Queens, Madoff estudió un año en la Universidad de Alabama y se graduó en ciencias políticas en 1960 en la de Hofstra (Nueva York), además de asistir durante un año a la Facultad de Derecho de Brooklyn. Robert De Niro le dio vida en 2017 en la película de HBO The Wizard of Lies , en la que Michelle Pfeiffer interpretó a su esposa Ruth.

