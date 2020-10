Muere Alfons Borrell, máximo representante del expresionismo abstracto catalán, a los 89 años

Durante la presentación de esta exposición antológica, Borrell explicó: “Aprendí a dibujar durante el servicio militar y evolucioné muy rápidamente . Después de vivir aquella experiencia no podía seguir pintando de la manera tradicional. No se trata de ser original , sino de buscar lo que tienes dentro”.

“Yo no soy pintor . No tengo paleta, solo uso cuatro pigmentos extraídos de la tierra”, comentaba Alfons Borrell acerca de su particular relación con el color.

“ No hago apuntes previos de las obras . A veces tengo una idea y la apunto, pero cuando pinto no parto de esta idea previa; la obra coge un espíritu diferente”, explicó el artista sobre su proceso creativo.

