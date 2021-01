Muere a los 96 años la actriz Cicely Tyson, icono afroamericano de Hollywood y Oscar Honorífico en 2018

La actriz estadounidense Cicely Tyson, ganadora del Oscar Honorífico en 2018 y nominada por la Academia de Hollywood por su papel en la película Sounder, ha fallecido a los 96 años, según informó su manager, Larry Thompson, en un comunicado recogido por medios estadounidenses, que no especifica las razones de su muerte.

Tyson, un icono para la representación en pantalla de la comunidad afroamericana, nunca dejó de trabajar desde su primera aparición en el cine en el año 1959. “He gestionado la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años y cada año ha sido un privilegio y un honor”, afirmó el representante.

Nacida en 1933 en Nueva York, protagonizó Sounder (1972), dirigida por Martin Ritt, junto a Paul Winfield y Kevin Hooks, en un papel por el que fue nominada como mejor actriz a los Oscar y a los Globos de Oro.

Divorciada de la leyenda del jazz Miles Davis, quien falleció en 1991, participó en multitud de películas, con Tomates verdes fritos (1988) y Criadas y señoras (2011) entre los títulos más aclamados de su filmografía.

En televisión, también con una extensa trayectoria, protagonizó La autobiografía de la señorita Jane Pittman, una película estadounidense de 1974 basada en la novela del mismo nombre escrita por Ernest J. Gaines, papel que le valió dos premios Emmy y una nominación como mejor actriz a los premios BAFTA.

Participó asimismo en series de la talla de House of Cards (2016) y How to Get Away with Murder (2015-2020).

De hecho, muchas estrellas de Hollywood deben a Tyson la posibilidad de combinar trabajos en el cine con personajes de la pequeña pantalla sin que ello mermara su prestigio.

En teatro, en 2013 ganó el premio Tony a la mejor actriz por su interpretación de Miss Carrie Watts en The Trip to Bountiful, de Horton Goote. Con 88 años, se convirtió en la ganadora de mayor edad en esta categoría.

Cuando recibió el Oscar honorífico en 2018 aseguró: “Hay que tener fe y confianza, creer en lo que haces. Mamá, sé que no querías que me dedicara a esto, pero lo hice y aquí está [el Oscar]. Siento que es una culminación”.

La editorial estadounidense HarperCollins ha publicado esta misma semana en Estados Unidos sus memorias, bajo el título de Just As I Am (Tal como soy).