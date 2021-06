Muere a los 96 años Delia Fiallo, “la madre de la telenovela latinoamericana”

La autora recordó asimismo en esa entrevista los tiempos en los que tenía que escribir 35 páginas diarias de la telenovela de turno: “Fueron muchos años entregados a esa tarea, escribiendo un capítulo diario yo sola, con la telenovela en el aire. No podía enfermarme, no podía descansar; a veces terminaba una novela hoy y arrancaba con otra al día siguiente”, contó.

“Murió en paz y rodeada de sus seres queridos”, según dijo al canal Televisa uno de los hijos, que no identificó, de la autora de telenovelas como El privilegio de amar y Esmeralda. Televisa no dio más detalles sobre la muerte de Fiallo, que habría cumplido 97 años el 4 de julio.

