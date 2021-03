Muere a los 81 años el actor Yaphet Kotto, uno de los protagonistas de ‘Alien’

También rechazó, con posterior arrepentimiento, el papel del capitán Picard en la serie Star Trek: The Next Generation.

El actor Yaphet Kotto, conocido por ser el villano en la película de James BondLive and Let Die (Vive y deja morir, 1973) y uno de los protagonistas de Alien (1979), falleció este fin de semana a los 81 años en su residencia de Filipinas.

You May Also Like