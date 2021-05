Muere a los 78 años B. J. Thomas, el cantante de ‘Hooked on a Feeling’ o el tema de ‘Dos hombres y un destino’

El cantante estadounidense B. J. Thomas, intérprete de éxitos como Hooked on a Feeling o Raindrops Keep Fallin’ on My Head, ha muerto este sábado en su casa de Arlington, Texas, a los 78 años de edad.

Según TMZ, los representantes del artista han confirmado su fallecimiento. El pasado mes de marzo se le había diagnosticado un cáncer de pulmón en estado IV, que ha sido el que ha acabado con su vida.

Tras haber pasado un tiempo en un hospital, el cantante finalmente falleció en su casa de Arlington, según este medio.

Thomas era muy famoso por cantar el clásico Raindrops Keep Fallin ‘On My Head, que apareció en Butch Cassidy and the Sundance Kid (Dos hombres y un destino, en España), ganando un Oscar de la Academia a la Mejor Canción Original y nominado a un Grammy en 1970 por Mejor interpretación vocal pop masculina.

Antes de eso, había llegado a las listas de éxitos con gran éxito con su canción de amor para todas las edades Hooked on a Feeling, que le valió un gran éxito y vendió más de un millón de discos.

También es recordado por una famosa versión de I’m So Lonesome I Could Cry, o también por cantar el tema principal de la popular serie Los problemas crecen, titulado As Long As We Got Each Other.

A B. J. Thomas le sobreviven su esposa, Gloria Richardson y sus tres hijos, Paige (1970), Nora (1978) y Erin (1979).