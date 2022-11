Muere a los 60 años Carlos Pacheco, pionero español en el cómic de superhéroes que dibujó a los X-Men, Los Vengadores, Superman…

El historietista Carlos Pacheco, encargado de darle vida a la Patrulla-X, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores o Superman, ha fallecido en Cádiz después de que el pasado 24 de septiembre anunciara él mismo que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Según han informado a EFE fuentes del entorno del artista gaditano, Pacheco ha fallecido la mañana del miércoles, unos días antes de cumplir los 61 años y dos meses después de hacer público cómo la ELA le iba a hacer enfrentarse a un “inesperado giro de guion”.

“Es lo que hay y es a lo que hay que enfrentarse. Es un inesperado giro de guion en mi vida, cierto es, pero que no hace que me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme. En definitiva, una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui”, expresó este pionero español en la industria americana del cómic.

El mensaje movilizó a editoriales, autores, libreros y profesionales, que han calificado a Pacheco de “pionero, titán y una de las personas que sabe de tebeos de este país”.

Tras conocer la noticia, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha calificado de “héroe” al que fue nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad y ha confirmado que Carlos Pacheco firmó el testamento vital, por lo que sus órganos serán donados.