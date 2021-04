Muere a los 54 años el actor Paul Ritter de Harry Potter

Murió a los 54 años el actor británico Paul Ritter, víctima de un tumor cerebral. El histrión falleció este lunes en su domicilio, acompañado por su familia, según lo confirmó el agente de Ritter, en un diálogo con el diario inglés “The Guardian”.

“Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche”, expresó el agente de Paul Ritter, en declaraciones al citado medio.

Paul Ritter, quien saltara a la fama por su interpretación de Martin Goodman en “Friday Night Dinner”, batalló durante algunos años con un tumor cerebral.

“Paul era un actor excepcionalmente talentoso que interpretaba una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria. Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho”, concluyó su agente.

El actor de 54 años también era recordado por su participación en una de las películas de la saga de Harry Potter. Encarnó al mago Eldred Worple en la cinta “Harry Potter y el misterio del príncipe”.

Asimismo participó de la popular serie Chernóbil, estrenada en 2019 por la cadena HBO. En este drama histórico que gira en torno al desastre nuclear ocurrido en 1986, Paul Ritter encargó al ingeniero ruso Anatoli Diátlov.

Paul Ritter era además un destacado actor del teatro británico. Cabe señalar que en 2006 fue nominado para el prestigioso premio Laurence Oliver por su trabajo en la obra “Coram Boy”. En el año 2009, su participación en la obra “The Norman Conquests” (‘Las conquistas de Norman’) le valió una nominación a los Premios Tony.

La comunidad artística despide con pesar al actor británico, quien falleció este lunes a los 54 años como consecuencia de un tumor cerebral.

