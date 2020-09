Muere a los 49 años el DJ Erick Morillo, autor del éxito ‘I Like To Move It’

El productor musical y DJ de renombre internacional Erick Morillo fue encontrado muerto en su casa Miami Beach (EE UU) a los 49 años, confirmó este martes la Policía local.

En un correo electrónico enviado a la prensa, el portavoz del Departamento de Policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, informó de que actualmente los agentes están en “las primeras etapas de la investigación para determinar lo sucedido”.

Rodríguez detalla que poco antes de las 11.00 hora local se recibió una llamada desde el hogar del artista, en la calle La Gorce Drive, y que “las circunstancias alrededor de su muerte no están claras”.

Morillo se consagró artísticamente en 1993 con I Like to Move It, una canción con influencias de Latin house mezclado con voces ragga, interpretada por el rapero oriundo de Trinidad y Tobago Mark Quashie, también conocido como The Mad Stuntman.

En las redes sociales, sus fans lo describieron como uno de los “grandes” del género del house y un artista que “dejó un sello indeleble en el mundo de la EDM (Electronic Dance Music)”.

“Sin duda, Erick Morillo tuvo un fuerte impacto en la industria de la música, en todo el mundo, pero quizá en ningún lado más importante que aquí, en la isla de Ibiza”, escribe la publicación White Isle Ibiza al anunciar su fallecimiento.

Morillo lanzó un total de 12 producciones entre 2018 y 2020. La más reciente, Afrotech, fue una colaboración con el artista estadounidense Antranig.

Entre las actividades que tenía para los próximos meses, estaba la edición de 2021 de Coachella, prevista para el segundo y tercer fin de semana de abril, y el festival Open Air de Ámsterdam en junio.

La muerte del artista, de familia colombiana, se produjo después de que fuera arrestado hace un mes por la policía de Miami por cargos de agresión sexual.

Según fuentes oficiales, Murillo había sido denunciado por una mujer que dijo haberse despertado “desnuda” en una habitación junto al DJ y sin previo consentimiento.