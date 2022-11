Muere a los 49 años el actor que interpretó al ‘ranger verde’ en “Power Rangers”

De manera similar se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aun estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil”.

You May Also Like