Muere a los 41 años Bruno Covas, alcalde de São Paulo y apuesta de los socialdemócratas | Internacional

Al mes siguiente, reveló que el último de los tres tumores no había retrocedido, sino que había empeorado, extendiéndose al hígado y a los huesos del alcalde. Todavía tuvo que lidiar con la peor fase de la pandemia en su ciudad durante marzo y abril de 2021, antes de ser hospitalizado el 15 de abril para recibir más tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. Le dieron el alta el día 27, pero no mejoró.

En un primer momento, Covas aseguró que no pediría la baja del Ayuntamiento para tratar el tumor. Y trató de ser transparente sobre la evolución del cáncer: en julio del año siguiente, dijo a la periodista Marina Rossi que ya se había sometido a ocho sesiones de quimioterapia “que hicieron retroceder como mucho, dos de los tres tumores”. Entre el diagnóstico y la mejora, la pandemia de covid-19 supuso el mayor reto de la carrera política del socialdemócrata, que en ocasiones escuchó las quejas del sector comercial por adoptar un cierre demasiado restrictivo, mientras que en otras recibió las críticas de los epidemiólogos por flexibilizar la economía más de lo recomendado por la ciencia. “Normalmente, cuando nos golpean por ambos lados, tanto los que no quieren que reabramos como los que quieren que abramos, es porque estamos logrando encontrar un punto medio entre lo que es posible y lo que no”, dijo, aunque subrayó que “el mayor bien a preservar es la vida. No tienes consumidor si todos se mueren”. El alcalde vivió en el Ayuntamiento durante tres meses al principio de la crisis sanitaria y se infectó con el virus en julio de 2020, pero se recuperó rápidamente.

